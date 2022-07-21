В Баку сохранится ветер
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 30-33 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.
Температура морской воды на северных пляжах – в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24, а на южных пляжах – в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый западный ветер.