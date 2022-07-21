Кремль отказался раскрывать детали соглашения с Украиной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу действительно отправился в Турцию, где 22 июля готовится подписание соглашения по экспорту зерна из Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

"Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед", - ответил Песков на вопрос, действительно ли Шойгу прибыл в Турцию для подписания соглашения по зерну, сообщают российские СМИ.

Представитель Кремля отказался раскрывать детали этого документа, так как соглашение пока не подписано. "Если там все состоится, то будут и разъяснения", - заверил он.

На вопрос, почему подписание соглашения важно для России, Песков предложил обратиться к сделанным в Тегеране заявлениям президента РФ Владимира Путина. "Путин сказал о том, что на фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки - и удобрений, и продовольствия, и зерна", - напомнил пресс-секретарь.