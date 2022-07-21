В Госдуме прокомментировали предложение сепаратистов Приднестровья

В Госдуме РФ заявили, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав России нужно рассматривать всерьез. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Сегодня Приднестровье - тот анклав Молдовы, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент. Так что предложение Приднестровья о присоединении к России - это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез", - отметил депутат.