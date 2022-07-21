В Госдуме прокомментировали предложение сепаратистов Приднестровья
В Госдуме РФ заявили, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав России нужно рассматривать всерьез. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"Сегодня Приднестровье - тот анклав Молдовы, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент. Так что предложение Приднестровья о присоединении к России - это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез", - отметил депутат.
В Бюро реинтеграции Молдовы прокомментировали это заявление Игнатьева и заявили, что реинтеграция страны является основной целью переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.
"Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ", - заявили в ведомстве.
Ранее «глава МИД» непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев также в интервью кремлевским СМИ заявил о намерении властей добиваться независимости с последующим присоединением к России.