Сахиль Бабаев: около 8 тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны привлечены к программе самозанятости

«В послевоенный период в Азербайджане были проведены встречи с 19 тысячами членов семей шехидов и участников войны по вопросам трудоустройства, оценены их возможности для активного трудоустройства. В результате этих встреч до восьми тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны привлечены к программе самозанятости, для них созданы небольшие семейные хозяйства». Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, реализация программы самозанятости, охватывающей сферы сельского хозяйства, услуг и производства, будет продолжена и в этом году.

«В рамках сотрудничества с соответствующими структурами в этой сфере также обеспечены постоянными рабочими местами 2 500 человек», - отметил Бабаев.