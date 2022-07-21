Под управлением турецкой компании: Mango возобновит работу в России

Испанский ретейлер Mango возобновит работу в России под управлением турецкого франчайзи Fiba Retail, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Согласно данным издания, новые торговые точки ретейлера откроются на месте магазинов Marks & Spencer, развитием которых занималась турецкая компания. Число магазинов пока неизвестно.

В июне компания Mango объявила о прекращении прямых продаж в России в связи с «международной геополитической неопределенностью из-за ситуации в Украине».