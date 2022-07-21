TуранБанк завершил первое полугодие 2022 года с прибылью в 1,7 миллиона манатов

TуранБанк, один из ведущих банков страны, отметивший в этом году свое 30-летие, сохранил свои рыночные позиции по финансовым показателям первого полугодия 2022 года.

Банк, продолжающий активную деятельность в направлении поддержки реального сектора, завершил первое полугодие текущего года с прибылью в размере 1,7 миллиона манатов.

По итогам первого полугодия 2022 года совокупные активы TуранБанк увеличились на 30,8%, или 185,8 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 788,7 млн манатов. В том числе кредиты, выданные клиентам, увеличились на 31,2%, или 116,5 млн манатов и составили 489,8 млн манатов. Также наблюдается рост объема депозитов в TуранБанке, который всегда придерживается принципов надежности. Таким образом, по итогам первого полугодия 2022 года общий депозитный портфель увеличился на 51,6%, или 153,4 млн манатов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 450,9 млн манатов, а вклады физических лиц выросли на 36,6%, или 81,2 млн манатов и составили 303,5 млн манатов. Банк имеет достаточно высокий резерв капитала для устойчивого развития.

В течение первого полугодия 2022 года ТуранБанк продолжил активную деятельность с международными финансовыми институтами в направлении поддержки реального сектора. Так, между TуранБанком и престижным финансовым институтом - Черноморским Банком Торговли и Развития (BSTDB) - было подписано кредитное соглашение на сумму 5 миллионов долларов с целью расширения финансирования международных торговых операций. Также банк привлек кредит в размере 4 млн долларов от Фонда микрофинансирования EMF с целью расширения финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

TуранБанк успешно развивает отношения сотрудничества с другими международными финансовыми институтами в направлении привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства. Банк сотрудничает с престижными финансовыми институтами, такими как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Фонд микрофинансирования EMF, Банк торговли и развития ECO (ECO TDB), Sparkassenstiftung и др. для поддерживания устойчивого развития ненефтяного сектора, сотрудничая в проектах малого и среднего бизнеса.

Кроме того, с учетом спроса рынка к расширению цифровизации были предприняты соответствующие шаги по расширению сферы дистанционных услуг. За отчетный период банк, начав партнерство с SIMA, обеспечил клиентам удобное размещение вкладов в TуранБанк, не приходя в филиал и не тратя время на банковские операции, путем подтверждения соответствующих документов с помощью SIMA - электронной цифровой подписи нового поколения через мобильное приложение путем нескольких нажатий. Кроме того, клиентам также доступна услуга “Восстановление ПИН-кода” в мобильном приложении TуранБанк, возможность использования мобильного приложения без интернета для абонентов провайдеров Bakcell и Nar. Сообщаем вам, что приложение мобильного банкинга предоставляет возможность совершать платежи, переводы и различные банковские операции не приходя в банк, а также дает возможность получать актуальную информацию по кредитным, депозитным, карточным продуктам и другим услугам, предоставляемым Банком своим клиентам.

TуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18-ти точках продаж. Банк, реализовавший различные меры по расширению филиальной сети, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и регионах. Получить подробную информацию о сети обслуживания TуранБанка по стране можно, перейдя по указанной ссылке: https://bit.ly/3v4Vnar.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предлагаемых банком, можно, позвонив в колл-центр 935, посетив официальный сайт TуранБанка https://bit.ly/3fUQtbQ, или подписавшись на его страницы в социальных сетях.