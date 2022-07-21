Нападение на турецкую военную базу в Ираке

Турецкая военная база подверглась нападению беспилотников в иракском районе Амадия, к северу от Духока, где накануне в результате обстрелов погибли 9 человек, около 30 были ранены, передает Shafaq.

Построенная в 1996 году база служит для размещения сил для борьбы с террористами PKK.

Местные источники сообщают, что турецкие силы посадили один беспилотник, а другой упал в аэропорту базы. Данных о пострадавших нет.

Напомним, что ранее в среду, 20 июля, в Багдаде предотвратили попытку штурма посольства Турции на фоне сообщений о якобы атаке турецкой армией горного курорта Захо в провинции Дохук. Силовые структуры Турции, в свою очередь, заявили, что нападение было совершено Рабочей партией Курдистана.