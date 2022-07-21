Китай намекнул США: «Кто представляет реальную угрозу?»

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой для всего мира.

Лицзянь 22 июля в Twitter опубликовал схематичное изображение десяти мировых держав, сравнив на цифровой шкале, сколько каждая из них тратит на свои военные расходы. «Кто представляет реальную угрозу?», - озаглавил рисунок Лицзянь.

Согласно схеме, США с более чем $800 млрд не только занимают первое место, но и превосходят по совокупным тратам девять других стран - Китай, Индию, Великобританию, Россию, Францию, Германию, Саудовскую Аравию, Японию и Южную Корею.