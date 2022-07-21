Наджафов приехал в Баку, чтобы жениться, но сел в тюрьму на 16 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 34-летним жителем Баку Асимом Наджафовым, обвиняемым в убийстве своего давнего друга Шахмара Балаева.

Как сообщает haqqin.az, убийство произошло 31 декабря прошлого года. Причиной стал невыплаченный долг. Наджафов, разозлившись после очередного спора на задолжавшего ему Балаева, пришел домой к последнему и зарезал его спящего, нанеся 15 ножевых ранений, после чего мужчина скончался на месте.

Обвиняемый Асим Наджафов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своем заявлении он сообщил, что работал в разных сферах, а с 2017 года уехал в Турцию и вместе со своим другом трудился в мебельной мастерской в Стамбуле. В Баку Наджафов приехал по просьбе матери, которая хотела его женить. А уже через месяц мужчина попал в тюрьму за убийство. Наджафов рассказал, что Балаев в свое время попросил у него 500 манатов в долг, но никак не возвращал, приводя различные предлоги. Позже мужчина узнал, что его друг пристрастился к наркотикам. Во время очередного спора Балаев в грубой форме обругал Наджафова, что, по словам обвиняемого, и стало причиной убийства. Отец погибшего Низамеддин Балаев рассказал, что ничего не знал о долге в 500 манатов, и добавил, что не прощает Наджафова.

Решением суда Асим Наджафов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.