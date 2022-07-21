Симоньян пускает корни в Африке

Прокремлевский телеканал RT откроет свой филиал в Африке, пишет Bloomberg.

По данным издания, Россия стремится заручиться поддержкой Черного континента, который в основном воздерживается от критики вторжения РФ в Украину.

На запрос Bloomberg в RT ответили, что речь идет об открытии англоязычного бюро телеканала в центре Южной Африки. Его возглавит местная телеведущая Пола Слиер, ранее руководившая ближневосточным отделением RT.

До войны RT собирались открыться в столице Кении Найроби. 10 февраля телеканал разместил на своем сайте объявление об открытии офиса и поиске сотрудников. Как пишет Bloomberg, нынешние планы RT, вероятно, являются продолжением довоенных. На запрос издания о планах в отношении Кении в RT не ответили.