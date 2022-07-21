Набиуллина: в России не запретят обращение доллара

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина исключила запрет обращения доллара в РФ. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции Центробанка.

«Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут обращаться», - отметила она. По оценке регулятора, сейчас на руках у россиян находятся десятки миллиардов долларов.

«Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет», - сказала глава ЦБ.