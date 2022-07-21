В Луганской области сообщили о тяжелых боях

Ситуация в Луганской области Украины тяжелая, но контролируемая, бои идут в районах поселка Белогоровка и села Верхнекаменка. Об этом 22 июля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, его слова приводят украинские СМИ.

Вооруженные силы Украины держат линию обороны и не дают россиянам продвигаться. Украинские артиллеристы уничтожили много складов в тылу врага, утверждает Гайдай.

По его словам, россияне все чаще бросают в атаки подразделения частных военных компаний.

Он также отмечает, что в указаных населенных пунктах еще остаются мирные жители, однако эвакуировать их невозможно.