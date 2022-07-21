Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев встретился с представителями ряда средств массовой информации в связи с 22 июля – Днем национальной прессы.

Как сообщили в ПО, поздравив представителей СМИ со 147-летием создания нашей печати, Руслан Алиев пожелал им успехов в этой славной профессии. Говоря о политике, проводимой главой государства в направлении обеспечения свободы прессы и защиты свободного мнения в нашей стране, Руслан Алиев отметил, что впервые в мировой практике по указанию президента Ильхама Алиева журналисты были обеспечены жильем.

Подчеркнув, что ПО «Азеригаз» также тесно сотрудничает с журналистами, глава ПО выразил уверенность в дальнейшем развитии этих связей. В заключение Руслан Алиев, вручив подарки представителям СМИ, сделал десятки памятных фотографий.