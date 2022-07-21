Эрдоган о соглашении по зерну: мир услышит позитивные новости

Сегодня в Стамбуле при участии представителей ООН, России и Украины будет подписан документ, который устранит проблемы на пути формирования сельскохозяйственного коридора. Мир услышит позитивные новости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии завершения серии проектов в стамбульском районе Эйюп Султан.

Он подчеркнул значимость документа по зерновому коридору, который будет подписан во дворце «Долмабахче». Эрдоган привлек внимание к негативному экономическому воздействию российско-украинской войны, в том числе на Турцию, где фиксируется рост показателей инфляции.

Турецкий лидер заверил, что правительство Турции не допустит ухудшения социально-экономического положения населения.