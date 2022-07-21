Сирия может ответить Израилю за Дамаск

Сирия оставляет за собой право на ответный удар по Израилю, сообщило агентство SANA со ссылкой на письмо МИД.

МИД Сирии в ответ на авиаудары по объектам в Дамаске ночью 22 июля направил послание в Совет Безопасности ООН. По мнению ведомства, удары израильских ВВС по сирийской территории усиливают нестабильность на Ближнем Востоке и во всем мире.

«Сирия заявляет, что сохраняет за собой право использовать все законные средства в соответствии с Уставом ООН для ответа на непрекращающиеся агрессивные акции со стороны Израиля и требует от международного сообщества положить конец этим вероломным нападениям», - говорится в документе.