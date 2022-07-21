Россия пожаловалась Турции на американцев

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив с ним обстановку в Черноморском регионе и в Украине, а также в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований", - говорится в сообщении.

Шойгу в разговоре с Акаром также отметил незаконность односторонних санкций США против официального правительства Сирии. Он также подчеркнул, что эти ограничения усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. Шойгу также обратил внимание на длительное пребывание американских военных в Сирии, что нарушает международные нормы.

Он акцентировал внимание на необходимости дальнейшего поддержания режима прекращения огня в Сирии. "Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях", - сказано в сообщении.