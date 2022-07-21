Казахстан отказался от производства российской вакцины

В Казахстане остановили завод по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ORDA со ссылкой на главу департамента лекарственной политики при Минздраве Казахстана Бауыржана Джусипова.

«После начала пандемии мы запустили производство вакцины «Спутник V» в Караганде из готовых субстанций. Сейчас этот процесс приостановлен. На сегодня у нас объем вакцин достаточен», - сказал Джусипов.

В Казахстане, по его словам, произвели достаточно собственной вакцины QazVac. Кроме того, Минздрав ведет переговоры о новом закупе вакцины Pfizer.