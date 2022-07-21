Американцы ожидают гражданской войны

Половина американцев ожидает начала гражданской войны в ближайшие годы, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе в ходе опросов выявили критические уровни «отчуждения» и «недоверия» в обществе. Согласно опросам, половина американцев ожидает начала второй гражданской войны в США в ближайшие годы, а более 40% согласны с «теорией великого замещения населения», согласно которой белых людей хотят заменить «черными».

По словам исследователей, результаты «превзошли наши самые худшие ожидания». Особое беспокойство вызывает растущая склонность улаживать политические споры насилием. Почти пятая часть респондентов заявила, что они, скорее всего, будут вооружены пистолетом во время политической вспышки в ближайшие годы, а 4 процента - что они, вероятно, «застрелят кого-нибудь из пистолета».

Однако, по словам Гарена Винтемута, эксперта в области общественного здравоохранения, «почва для надежды» есть, поскольку большинство респондентов «полностью отвергло политическое насилие».