Сенсационная победа азербайджанского гроссмейстера на крупном турнире в Швейцарии

Магомед набрал за 9 туров 7 очков и занял 1-е место, опередив по дополнительным показателям россиянина Кирилла Алексеенко.

Азербайджанский гроссмейстер Магомед Мурадлы неожиданно стал победителем одного из крупнейших опен-турниров, проходившего в рамках шахматного фестиваля в швейцарском Биле.

Мурадлы, рейтинг которого составляет 2523, опередил многих шахматистов, которым уступал в табели о рангах ФИДЕ. В частности, в 8-м туре он обыграл российского шахматиста Александра Мотылева (2632), а в последний игровой день смог черными фигурами удержать ничью в партии с главным конкурентом Алексеенко (2708).

Отметим, что Магомед Мурадлы был 21-м по рейтингу на этом турнире.