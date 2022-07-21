AZAL начинает полеты в Нью-Дели

Согласно расписанию, частота полетов составит два раза в неделю: из Баку рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, а из Нью-Дели – по средам и субботам.

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открыла продажи билетов на рейсы в индийский город Нью-Дели из Международного аэропорта Гейдар Алиев с 9 августа, сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Полетную программу по маршруту Баку - Нью-Дели - Баку AZAL выполняет в партнерстве с компанией Zeal Global Group. Авиабилеты по этому направлению можно приобрести в аккредитованных агентствах авиакомпании, а также на ее сайте www.azal.az.

В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг в эконом-классе и до 32 кг при путешествии бизнес-классом), а также полный ассортимент холодного и горячего питания.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Индию, рекомендуется изучить действующие при въезде в эту страну правила по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-india.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно подробно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.