По факту распространившегося голосового сообщения учительницы полной средней школы № 16 города Сумгаита было проведено соответствующее расследование.

В ответ на запрос АПА в Управлении образования сообщили, что в ходе расследования классный руководитель класса 11 «С» призналась в том, что требовала от своих учеников деньги под разными предлогами. Педагог уволена.

«Также было принято решение принять меры в соответствии с действующим законодательством в отношении лица, временно исполняющего полномочия директора, за допущенную в работе халатность. Выражаем благодарность за поддержку, оказанную родителями в борьбе с такими негативными явлениями», - сказали в Управлении.