Меры поддержки семей шехидов и участников войны будут расширены

На встрече отмечалось, что в прошлом году семьям шехидов и инвалидов войны было передано 3 тысячи квартир и частных домов, что в 5 раз больше, чем 3 года назад. В этом году планируется передать им еще 1500 квартир и частных домов. В первом полугодии текущего года уже предоставлено 600. После 44-дневной Отечественной войны лицам, относящимся к этим категориям, было передано 3600 квартир и частных домов.

Он выразил признательность главе государства от имени коллектива министерства за высокую оценку, данную работе, проведенной в этой области, в ходе совещания по итогам полугодия текущего года. Он подчеркнул, что это высокое доверие является и большой ответственностью для министерства. Министр сказал, что будут постоянно наращиваться усилия в направлении реализации успешной программы социальных реформ президента и усиления механизмов поддержки, касающихся уязвимых групп.

Меры социальной поддержки семей шехидов Отечественной войны и участников войны в предстоящий период будут расширены. Об этом заявили в ходе заседания коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что в рамках указанных мероприятий уже оказано 193 тысячи услуг более чем 100 тысячам человек.

В ближайшие два месяца будет передано еще 500 квартир и частных домов. В целом, в соответствии с поручением главы государства, министерство в ближайшее время обеспечит квартирами и частными домами все семьи шехидов и инвалидов войны.

В первом полугодии текущего года доходы Государственного фонда социальной защиты, подведомственного министерству, увеличились на 7,3 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе поступления по социальному страхованию до 21 процента, а расходы Фонда увеличились на 5 процентов.

Выплаты из средств Фонда населению увеличились на 4,2 процента или более чем на 102 миллиона манатов и составили 2 миллиарда 507 миллионов манатов.

За этот период к пенсионным выплатам прибавлено 2 миллиарда 443 миллиона манатов, что на 4,5 процента (104 миллиона манатов) больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Среднемесячный размер пенсии увеличился на 11 процентов, до 364 манатов, а среднемесячный размер пенсии по возрасту - на 10,2 процента, до 395 манатов.

В течение последних 6 месяцев успешно реализована и полностью выплачена программа опережающего назначения ежемесячных стипендий ветеранам Отечественной войны.

Среднемесячный размер адресной социальной помощи на семью, которая охватывает 40 тысяч семей или 173 тысячи человек, также вырос на 35 процентов и достиг 347 манатов.

В январе-июне в Государственном агентстве занятости при министерстве трудоустроено 16 тыс. человек. К программе самозанятости привлечено более 5 тысяч человек, к профессиональному обучению - до 1,9 тыс. человек, к оплачиваемым работам Центра занятости DOST - до 4,5 тыс. человек.

За последние 6 месяцев в центрах DOST было обслужено 313 000 человек. Уровень удовлетворенности граждан данными услугами составил 98,7 процента. В эти дни центры DOST обслужили миллионного гражданина. В этом году министерство приступило к строительству инфраструктуры обслуживания DOST в освобожденных от оккупации районах. В селе Агалы Зангиланского района сдан в эксплуатацию первый пункт обслуживания «Smart DOST».

На совещании обсуждены проделанная работа и задачи на будущее в сферах социального страхования и пенсионного обеспечения, социального обеспечения, вовлечения безработных и ищущих работу граждан в программы активной занятости, социального обслуживания, государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, усыновления и других направлений.