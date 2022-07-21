В мероприятии приняли участие сотрудники министерств здравоохранения, цифрового развития и транспорта, труда и социальной защиты населения, финансов, Государственной налоговой службы при министерстве экономики, службы ASAN и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев, руководитель рабочей группы «Центр трансформации здравоохранения», напомнил членам рабочей группы, что предложения и проекты, связанные с необходимыми изменениями в сфере здравоохранения, должны быть представлены руководству страны в течение 3 месяцев: «В короткие сроки была проведена работа над основными документами соответственно. За это время было проведено достаточно исследований ответственности, прав, полномочий и обязанностей участников сферы здравоохранения. Для устранения существующих противоречий подготовлены законодательные документы. В целом, прозвучали предложения по совершенствованию сферы здравоохранения».

В завершение были заслушаны отчеты членов рабочей группы относительно задач, поставленных на последнем заседании.