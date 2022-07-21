В России заочно арестовали Дмитрия Гордона

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом пишут российские СМИ.

Журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о ходе действий Вооруженных сил Российской Федерации, в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия.

"Судом удовлетворено ходатайство в отношении Дмитрия Гордона об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - говорится в сообщении суда.