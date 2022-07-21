Создан единый центр управления транзитными грузоперевозками

На заседании Координационного совета Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам было принято решение о создании единого Штаба для управления транзитными грузоперевозками.

Основная задача Штаба – упрощение и электронизация проводимых в погранично-пропускных пунктах процедур, синхронизация планирования проводимых транзитных операций и усовершенствование процессов единого диспетчерского управления. Выступая в интересах страны, а не отдельных участников процесса, Штаб будет осуществлять постоянный мониторинг операций и регулярно отчитываться перед секретариатом Координационного совета.

Для оперативного решения проблем транзитных грузоперевозчиков при Штабе будет создан колл-центр.