Создан единый центр управления транзитными грузоперевозками
На заседании Координационного совета Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам было принято решение о создании единого Штаба для управления транзитными грузоперевозками.
Основная задача Штаба – упрощение и электронизация проводимых в погранично-пропускных пунктах процедур, синхронизация планирования проводимых транзитных операций и усовершенствование процессов единого диспетчерского управления. Выступая в интересах страны, а не отдельных участников процесса, Штаб будет осуществлять постоянный мониторинг операций и регулярно отчитываться перед секретариатом Координационного совета.
Для оперативного решения проблем транзитных грузоперевозчиков при Штабе будет создан колл-центр.
Также были подписаны «Процедурные правила» по управлению операциями при перевозке транзитных грузов, осуществляемыми на территории Бакинского международного морского порта. Документ регламентирует процессы обработки грузов, последовательность операций и документальное оформление сроков. Было принято решение о подписании аналогичных процедурных правил и для других погранично-пропускных пунктов.
Участники заседания были проинформированы, что в результате исследований местных и зарубежных специалистов составлена «Транзитная дорожная карта». Эта карта определяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для полного раскрытия транзитного потенциала страны.
Отметим, что Координационный совет Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам является коллегиальным органом исполнительной власти, созданным в целях привлечения транзитных грузов в транспортные коридоры, проходящие по территории страны, и обеспечения их высококачественной перевозки.