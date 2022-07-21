Центральная ветеринарная лаборатория AQTI добилась успешного результата по определению ящура

Регулярно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте продовольственной безопасности (AQTI). В Центральной ветеринарной лаборатории AQTI постоянно обогащается материально-техническая база в направлении применения передовых технологий, обеспечивается участие в международных межлабораторных проверках квалификации (Proficiency test) с целью проведения экспертиз в соответствии с международными требованиями.

В рамках этой деятельности Центральная ветеринарная лаборатория AQTI провела программу межлабораторных испытаний, организованную Всероссийским научно-исследовательским институтом здоровья животных, референс-лабораторией Всемирной организации здравоохранения животных по ящуру и Центральной референс-лабораторией ФАО по ящуру (типы А,О,Азия-1). Был достигнут 100-процентный результат при определении заболевания методом ИФА.

Следует отметить, что Центральная ветеринарная лаборатория успешно участвовала в программах проверки компетентности, организованных различными международными организациями и зарубежными странами. Современные приборы и оборудование, используемые в настоящее время в лаборатории, позволяют проводить патоморфологические, микробиологические, вирусологические, серологические, молекулярно-генетические и паразитологические исследования.