Разведка Украины: Киев готов помочь Кишиневу избавиться от россиян в Приднестровье

Украина как государство готова помочь Молдове избавиться от российских войск в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.

"Я поддерживаю стремления Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от российских войск на своей земле", - отметил он.

Напомним, сегодня так называемый "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что регион намерен в будущем присоединиться к России.