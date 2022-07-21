21:07

Во дворце «Долмабахче» в Стамбуле в пятницу, 22 июля, состоялось подписание соглашения между Турцией, РФ, Украиной и ООН по транспортировке зерновой продукции из украинских портов. Документ под названием «Инициатива безопасной транспортировки зерна и продовольственной продукции из портов Украины» был подписан в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. От имени Турции подпись под документом поставил министр национальной безопасности Хулуси Акар. От имени России документ подписал министр обороны Сергей Шойгу, от Украины – министр инфраструктуры Александр Кубраков, ООН - Антониу Гутерриш.

Отметим, что Россия и Украина подписали два отдельных документа. Российские СМИ сообщили об условиях соглашения о поставках украинского зерна. По их данным, документ предполагает следующее: Украинское зерно будут вывозить из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Соглашение будет действовать 120 дней, с возможностью продления.

Разминировать украинские порты не будут, а создадут безопасные фарватеры, регулярное движение по которым может быть установлено за две недели.

Военного конвоя зерновых судов не будет.

В Стамбуле будет создан трехсторонний (Украина, Турция, Россия) координационный центр для надзора за соблюдением соглашения, ему предстоит заниматься урегулированием каких-либо инцидентов, если они произойдут.

Суда, которые направляются в Украину, при участии российской стороны будут осматривать на предмет отсутствия вооружений.

Корреспондент BBC, комментируя подписание этого, можно сказать, знаменательного соглашения, отметил, что структуры ООН, занимающиеся международной помощью, могут вздохнуть с облегчением - сделка о разблокировке украинских портов подписана. Продовольственная программа ООН закупает зерно в Украине и доставляет его в страны, которым грозит голод. В прошлом году украинским зерном накормили 400 млн человек. ООН предупреждала, что мир может столкнуться "с продовольственным кризисом катастрофических пропорций", если черноморские порты не будут разблокированы. Сегодня в ООН испытывают осторожный оптимизм. В организации смотрят на это соглашение как на своеобразное мини-перемирие, которое, может быть, даже приведет к другим, более широким договоренностям. Но соглашение еще должно заработать,к тому же заход в Черное море грузовых кораблей может занять несколько недель. Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал корреспонденту BBC, что сделка по возобновлению экспорта зерна из Украины жизненно важна для раздираемой войной страны, а также для многих развивающихся стран, которым грозит голод. Гутерриш заявил, что подписанное соглашение - вероятно, самое важное, что он сделал за время своего руководства ООН. Генсек ООН категорически отрицал, что Россия получает за подписание соглашения какое-либо вознаграждение, хотя признал, что и ей сделка выгодна: Москве помогут доставить тонны продовольствия и удобрений на мировые рынки. Эти товары не подпадают под санкции, но у России возникли проблемы с их экспортом после вторжения в Украину в феврале. Он признал, что у ООН нет возможности наказать Россию, если она нарушит соглашение, но сказал, что это будет «абсолютно неприемлемый скандал, и все международное сообщество отреагирует очень жестко». Генсек ООН признал, что стороны пока не близки даже к заключению соглашения о глобальном прекращении огня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны заявил, что Турция «гордится тем, что ей удалось поспособствовать инициативе, которая «долгое время была в мировой повестке». «Текст, который мы сегодня согласовали, поможет нам предотвратить опасность голода в регионах от Африки до Ближнего Востока до Америки и Азии», - сказал турецкий президент.

Подписавший соглашение министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков так прокомментировал документ: «Соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна означает, что Украина будет сохранять полный контроль над своими территориальными водами в северо-западном районе Черного моря». Подтвердив, что экспорт возобновляется из трех украинских портов – Одесса, Черноморск и Южный, украинский министр подчеркнул, что сохранение контроля в портах было принципиальным условием Киева на переговорах. При этом инспекцию судов будет проводить специальный координационный центр, в состав которого должны войти представители Турции, Украины, ООН и России, предоставившие гарантии безопасного движения судов. Россия настаивала на необходимости инспектирования судов, чтобы предотвратить их использования для поставок оружия Украине. Украина трактует эти инспекции несколько иначе. «Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа «троянских коней« под видом гражданских судов. Еще раз подчеркиваю, деятельность и контроль в украинских портах Одесса, Черноморск и Южный будет осуществляться под властью и ответственностью Украины, - написал министр в фейсбуке. - То есть контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной». Такие инспекции, по словам министра, будут проходить исключительно в гаванях на входе и выходе из Босфора. Кубраков также отметил, что подписанное в Стамбуле соглашение особенно важно для Украины, поскольку оно позволит украинским фермерам рассчитывать на продажу своего зерна. Он сказал, что с прошлого года на складах находится больше 20 млн тонн зерна, оставшегося с прошлого года, экспорта также ждет новый урожай. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил: «Вопрос разблокирования морских портов для нашей экономики – это вопрос на миллиарды долларов».