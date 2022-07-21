У берегов Индии несколько месяцев стоит танкер с россиянами без еды и лекарств
Российский экипаж нефтяного танкера INDA из 21 моряка на несколько месяцев застрял недалеко от берегов Индии без лекарств и еды. Об этом «Ленте.ru» рассказала жена одного из моряков Юлия Хайрулаева. По её словам, компания-владелец «ТрансМорФлот» попросту не возвращает россиян домой. Она добавила, что у многих моряков проблемы со здоровьем, но их невозможно лечить из-за отсутствия медикаментов. Также заканчиваются продукты питания.
Как сообщили Хайрулаевой представители компании, из-за введённых против России международных санкций россиянам не дают зайти в порт, хотя судно находится в аварийном состоянии.
У самих моряков на судне уже истекли контракты: россияне должны были находиться на судне не более 4–5 месяцев, но в действительности речь идёт уже о сроках от 8 до 15 месяцев.
По словам россиянки, ни компания — владелец судна, ни другие организации или ведомства (например, ростовский профсоюз, куда также обращались семьи моряков,) не предпринимают каких-либо действий по спасению экипажа.