У берегов Индии несколько месяцев стоит танкер с россиянами без еды и лекарств

Российский экипаж нефтяного танкера INDA из 21 моряка на несколько месяцев застрял недалеко от берегов Индии без лекарств и еды. Об этом «Ленте.ru» рассказала жена одного из моряков Юлия Хайрулаева. По её словам, компания-владелец «ТрансМорФлот» попросту не возвращает россиян домой. Она добавила, что у многих моряков проблемы со здоровьем, но их невозможно лечить из-за отсутствия медикаментов. Также заканчиваются продукты питания.

Как сообщили Хайрулаевой представители компании, из-за введённых против России международных санкций россиянам не дают зайти в порт, хотя судно находится в аварийном состоянии.