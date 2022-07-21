Гомосексуализм, вымогательства и убийства в армянской армии
В результате следственных и судебных мероприятий, проведенных в главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении, были установлены существенные обстоятельства убийства трех военнослужащих 19 августа 2021 года, пишут армянские СМИ со ссылкой на СК республики.
Ранее сообщалось, что 19 августа 2021 года в одной из воинских частей Минобороны Армении были обнаружены тела трех военнослужащих срочной службы со смертельными огнестрельными ранениями.
В ходе предварительного следствия была получена информация о том, что один из призывников задолжал деньги старшему по должности, которые тот потребовал через несколько дней. Солдат ответил, что отдать не может, вернет их после окончания боевого дежурства. Через некоторое время старший по должности потребовал у солдата деньги в несколько раз больше, чем он должен был.
Также было установлено, что старший по званию совершал действия сексуального (гомосексуального) характера по отношению к задолжавшему солдату в помещении части. Это увидел один из сослуживцев и рассказал еще двоим другим солдатам. Узнавшие о данном факте три сослуживца потерпевшего начали над ним издеваться.
Чтобы не предавать огласке случившееся и не запятнать свою репутацию, насильник регулярно угрожал солдату, что сообщит о случившемся его родителям, если он не убьет трех узнавших об этом сослуживцев.
19 августа 2021 года в ночное время подвергавшийся насилию солдат расстрелял из автомата Калашникова троих спящих сослуживцев, которым ранее стало известно о сексуальном насилии.
Дело направлено в суд.