Гомосексуализм, вымогательства и убийства в армянской армии

В результате следственных и судебных мероприятий, проведенных в главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении, были установлены существенные обстоятельства убийства трех военнослужащих 19 августа 2021 года, пишут армянские СМИ со ссылкой на СК республики.

Ранее сообщалось, что 19 августа 2021 года в одной из воинских частей Минобороны Армении были обнаружены тела трех военнослужащих срочной службы со смертельными огнестрельными ранениями.

В ходе предварительного следствия была получена информация о том, что один из призывников задолжал деньги старшему по должности, которые тот потребовал через несколько дней. Солдат ответил, что отдать не может, вернет их после окончания боевого дежурства. Через некоторое время старший по должности потребовал у солдата деньги в несколько раз больше, чем он должен был.