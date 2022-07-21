Три российских батальонных тактических группы запросили у Украины «зеленый коридор» для очередного «жеста доброй воли». В ходе контрнаступления войска РФ на Херсонском направлении оказались в оперативном окружении в районе Высокополья. Об этом сообщает корреспондент The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ, действующих сейчас на месте. Они подтверждают выход на связь российских командиров окруженных частей.

По данным украинской разведки, в районе Высокополья окружено в общей сложности три батальонные тактические группы (БТГ), в том числе ротная спецназа и танковая. Даже в случае недоукомплектованности групп (о чем ранее сообщали военные эксперты), количество военных может превышать 1000 человек. Источники в ВСУ и разведке говорят о 2000 военных. Это количество The Insider также подтверждает источник, близкий к Минобороны Украины.