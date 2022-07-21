Китайцы стали раскупать продукты с истекающим сроком годности

В Китае резко обрели популярность магазины, предлагающие с большими скидками продукты, у которых истекает срок хранения. Покупатели пытаются адаптироваться к суровой экономической обстановке в стране, сообщила Financial Times. По данным издания, за год в КНР открылись 119 магазинов, торгующих продуктами, срок хранения которых вот-вот истечет. Для сравнения: за последние 10 лет открылись 92 такие точки.

«Удивительно, как много "белых воротничков" рассчитывают на продукты с истекающим сроком хранения, для того чтобы свести концы с концами», — заявила старший исследователь консультационной фирмы iiMedia Чжан Йи.

По данным iiMedia, из 1600 клиентов подобных магазинов две трети заявили, что получают в месяц более 4000 юаней, или $744 (это «порог» между представителями среднего класса и людьми с низкими доходами). В China Market Research Group заявили, что в 2022 году рынок товаров с заканчивающимся сроком хранения вырастет до 36 млрд юаней ($5,3 млрд) против 25 млрд юаней ($3,6 млрд) в 2019 году.