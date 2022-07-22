США выделят Украине новый пакет военной помощи

Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов. Об этом говорится в служебной записке опубликованной на сайте Белого дома.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на оборонную технику, а также на обучение военных.

При этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 22 июля, анонсировал пакеты помощи для Украины на сумму $270 миллионов, сообщает CNN.