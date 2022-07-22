Украинского предпринимателя и политика Геннадия Корбана, также возглавлявшего тероборону Днепропетровской области, не пустили в Украину, после того как был опубликован указ о лишении его украинского гражданства. В соцсетях появилось видео, где сотрудники погранслужбы Украины забирают у него украинский паспорт, объясняя это тем, что его гражданство приостановлено, пишет The Insider.

Это видео было опубликовано на следующий день после того, как в сети появилась копия указа Владимира Зеленского. В нем говорится о лишении гражданства Украины 9 человек, среди которых также олигарх Игорь Коломойский, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович и глава подкомитета по вопросам морского транспорта Комитета Верховной рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Игорь Васильковский.

Закон Украины позволяет лишать гражданства людей, получивших гражданство другого государства.