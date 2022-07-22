Трое иранцев арестованы в Турции по подозрению в подготовке убийства израильтян

Трое иранских граждан были арестованы в Турции 14 июля по подозрению в планировании убийства израильтян. Их задержала турецкая полиция возле отеля на площади Таксим в Стамбуле. Один подозреваемый был освобожден на ограничительных условиях и ему запрещено покидать страну, остальные подозреваемые находятся в заключении, пишет detaly.co.il.

У задержанных изъяты три пистолета калибра 7,65 мм, два черных лазерных прицела к ним, три глушителя и большое количество патронов калибра 7,65 мм.

Напомним, в июне Израиль опубликовал серию предупреждений своим гражданам, сообщив о грозящей им опасности на территории Турции. Совместные действия израильских и турецких силовиков привели к тому, что удалось раскрыть три иранские террористические ячейки в Турции, которые планировали три разные атаки.