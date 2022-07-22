Зеленский выступил против заморозки войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заморозка полномасштабной войны с Россией побудит ее к эскалации конфликта. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает России перерыв для отдыха. Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил он.

Глава государства сравнил Россию с "кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: заморозьте конфликт": "Потом (Россия) отдохнет и через два-три года захватит еще две области и снова скажет: заморозьте конфликт. И так будет продолжаться и дальше. Сто процентов".