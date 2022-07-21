Арестович рассказал о героической обороне админграницы с Крымом

Административную границу с Крымом в начале полномасштабного вторжения обороняла, среди прочих, морская пехота, батальон которой «лег» в боях с россиянами. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, соотношение сил тогда было 1 к 30 в пользу РФ, морпехи знали, что не останутся в живых, но не отступили и защищали Крымский перешеек.

"А морпех, который в Геническе, зная, что российские войска прорвались на оперативный простор и идут к мосту, он понял, что не успевает его заминировать, подорвал его вместе с собой", - добавил он.