У США осталось $6 млрд из выделенных на военную помощь Украине средств

В распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось 6 млрд долларов из выделенных на военную помощь Украине денег. Об этом в Twitter сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч, который ссылается на неназванного представителя Минобороны США.

"У администрации Байдена осталось 6 млрд долларов президентских полномочий на поставку оружия Украине", - говорится в сообщении.

Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.