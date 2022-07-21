У США осталось $6 млрд из выделенных на военную помощь Украине средств
В распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось 6 млрд долларов из выделенных на военную помощь Украине денег. Об этом в Twitter сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч, который ссылается на неназванного представителя Минобороны США.
"У администрации Байдена осталось 6 млрд долларов президентских полномочий на поставку оружия Украине", - говорится в сообщении.
Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.