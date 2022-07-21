США не будут предоставлять Украине ракеты на 300 км для HIMARS

США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Об этом, как пишет УНИАН, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США (Джо Байдена), он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км», - сказал Салливан.

Он отметил, что позиция Байдена состоит в том, что «хотя ключевая цель Соединенных Штатов – сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, ещё одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны».