Сегодня на рынке в Николаеве украинские полицейские задержали проживающего в Украине гражданина Армении, который в ходе скандала с местной жительницей угрожал ей «кадыровцами», при этом оправдывая войну РФ на территории Украины.

Судя по распространённым в Сети кадрам, мужчина является торговцем и у него произошел конфликт с одной из покупательниц.