Гражданин Армении в Украине пугал местных «кадыровцами», а потом резко «переобулся» видео
Сегодня на рынке в Николаеве украинские полицейские задержали проживающего в Украине гражданина Армении, который в ходе скандала с местной жительницей угрожал ей «кадыровцами», при этом оправдывая войну РФ на территории Украины.
Судя по распространённым в Сети кадрам, мужчина является торговцем и у него произошел конфликт с одной из покупательниц.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Ему грозит до 3-х лет заключения.
После задержания гражданин Армении извинился за свое поведение. Он резко поменял свои взгляды, заявил, что он «против России и кадыровцев» и очень любит Украину.