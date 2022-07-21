Нефть из Саудовской Аравии и Ирака призвана заменить российскую

Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные трекинга морских судов.

Саудовская Аравия направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадет в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы. Как отмечает агентство, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем мощность Sumed увеличилась примерно на 200 тыс. баррелей в сутки.