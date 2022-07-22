Тофик Мусаев нокаутировал американца в США за 27 секунд ВИДЕО
В американской Такоме (штат Вашингтон) в рамках турнира организации Bellator состоялся бой с участием азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Тофика Мусаева.
Его соперником в легком весе (до 70 кг) был американец Сидней Аутлоу. Тофик нокаутировал соперника в первом раунде за 27 секунд.
Теперь в активе нашего 32-летнего бойца 19 побед при 4 поражениях. У его соперника 16 побед и 5 поражений.
После боя Мусаев заявил:
«Благодарю своего тренера и пришедших поддержать меня азербайджанских болельщиков. Благодарю Bellator за приглашение».
Он также поздравил с победой российского бойца Усмана Нурмагомедова. Его бой состоялся до поединка Тофика. Мусаев поблагодарил двоюродного брата Усмана Хабиба Нурмагомедова, который находился в зале, за то, что достойно представляют Кавказ в Bellator.
В заключение азербайджанский боец призвал организаторов устроить ему бой за чемпионский пояс.