В американской Такоме (штат Вашингтон) в рамках турнира организации Bellator состоялся бой с участием азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Тофика Мусаева.

Его соперником в легком весе (до 70 кг) был американец Сидней Аутлоу. Тофик нокаутировал соперника в первом раунде за 27 секунд.

Теперь в активе нашего 32-летнего бойца 19 побед при 4 поражениях. У его соперника 16 побед и 5 поражений.