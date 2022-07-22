Литва возобновила транзит в Калининград
Литовская железная дорога (LTG Cargo) возобновила с 22 июля транзит в Калининградскую область России товаров, внесенных в санкционный список Европейского cоюза. Об этом заявил представитель железной дороги Мантас Дубаускас.
«Мы получили разъяснение. Европейская комиссия предоставила их 20 июля: транзит санкционных товаров по железной дороге разрешается, тогда как автомобильные перевозки остаются под запретом», - цитирует его DW.
Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом.
Государства-члены могут контролировать объем транзита, ориентируясь на средний показатель за последние три года, а также ограничивать «необычные потоки товаров или схемы торговли».
Кроме того, государства-члены должны следить, чтобы санкционные товары, следующие транзитом, не попадали на территорию ЕС. Еврокомиссия подчеркивает, что они будут нести ответственность в случае обхода санкций.