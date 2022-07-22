Литва возобновила транзит в Калининград

Литовская железная дорога (LTG Cargo) возобновила с 22 июля транзит в Калининградскую область России товаров, внесенных в санкционный список Европейского cоюза. Об этом заявил представитель железной дороги Мантас Дубаускас.

«Мы получили разъяснение. Европейская комиссия предоставила их 20 июля: транзит санкционных товаров по железной дороге разрешается, тогда как автомобильные перевозки остаются под запретом», - цитирует его DW.

Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом.