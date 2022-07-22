Япония хочет запретить Путину приезжать на похороны Абэ

Японское правительство планирует запретить президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября нынешнего года, пишет издание Sankei.

Как пишет издание, Владимир Путин находится под персональными санкциями Японии, которые в том числе запрещают ему въезд в страну. Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона также будет уведомлена о церемонии похорон.

Кроме того, сообщается, что официальный представитель МИД Японии заявил, что в Токио не ожидают визита президента России.