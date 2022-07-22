Отдел информации 10:35

Уильям Бернс, нынешний директор ЦРУ, выступил на Аспенском форуме по безопасности, ежегодной международной конференции в городе Аспене, штат Колорадо, которая проводится уже больше двенадцати лет. Подобного рода конференции – сущий рай для аналитиков, поскольку ведущие политики, чиновники и эксперты могут в неформальной обстановке, что называется, «без галстуков», обсудить самые острые вопросы международной повестки дня. Сказанное там – рано или поздно становится трендом, определяющим политику Запада на тех или иных направлениях.

В этот раз особое внимание присутствующих привлекло выступление директора ЦРУ Уильяма Бернса, являющегося не только наиболее компетентным чиновником нынешней администрации Белого дома, но и одним из главных архитекторов внешней политики США. Один из главных выводов, сделанных им в своей речи на Аспенском форуме, заключается в том, что «Россия и Иран нужны друг другу в данный момент, но доверия между сторонами нет». Трудно с этим не согласиться, поскольку, по мнению экспертов-профессионалов, а не пропагандистов, российско-иранские отношения даже в нынешних условиях, когда обе страны оказались в одной «санкционной лодке», это не стратегический союз двух партнеров, а совпадение интересов в кризисной ситуации. И движущей силой нынешнего сближения Москвы и Тегерана является не сила, а слабость: неблагополучие в экономике, провал авантюр на международной арене и явно невпечатляющее состояние их вооруженных сил. Что бы там ни говорила пропаганда двух стран, в обозримой перспективе никакого «российско-иранского пространства» как альтернативы Западу не возникнет, и в свою орбиту оно никого, кроме явных аутсайдеров вовлечь не сможет.

Интересны и оценки, данные директором ЦРУ российскому президенту Владимиру Путину, с которым Бернс встречался лично: «Путин управляется комбинацией обид, амбиций и комплексом незащищенности перед Западом. Он профессионально подготовлен для того, чтобы быть циником в отношении природы человека. Он безжалостно подозрителен, всегда ищет уязвимости, которые мог бы использовать. Он не верит в доброе в человеке, но верит в контроль и устрашение. Все эти качества укрепились в нем за 20+ лет у власти и по мере сужения круга советников. Его собственное чувство исторического предназначения и готовность к рискам для реализации этого резко повысились». И далее, отмечает Бернс в своем выступлении: «Видение Путина его собственного предназначения – возродить Россию в качестве великой державы. Ключ к этому – возродить российскую сферу интересов в ближнем зарубежье, а это невозможно без контроля над Украиной». Оценки Бернсом российского президента подтверждаются и другими, как внутри России, так и за ее рубежами. Неоднократно приходилось сталкиваться с мнением людей, знающих лидера России лично, что экономика, коронавирус, внутренняя политика и развитие страны – все это Владимиру Путину давно неинтересно. Его главная задача на сегодня – «войти в учебники истории» как политический деятель, сумевший вновь объединить постсоветское пространство. Что, разумеется, не может не тревожить остальной мир – ведь как это происходит в Украине всем видно.