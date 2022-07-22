Украина на грани дефолта

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C» (преддефолтный). Об этом сообщается на сайте компании.

«Начался процесс, подобный дефолту. 20 июля правительство Украины официально объявило о согласии на отсрочку погашения внешнего долга на 24 месяца. Fitch рассматривает это как начало процесса обмена проблемного долга, что соответствует рейтингу «C» как для рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте, так и для затронутых ценных бумаг», - говорится в сообщении.