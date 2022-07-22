20-22 июля 2022 года в учебном центре войск гражданской обороны МЧС прошел очередной тактико-специальный тренинг с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда министерства.

В ходе тренинга, организованного с целью повышения готовности Международной поисково-спасательной группы к прохождению классификации Международной поисково-спасательной консультативной группы (INSARAG) Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA), руководитель группы, заместитель начальника главного оперативного управления МЧС полковник Алескер Алиев рассказал участникам о важности учений, предстоящих целях и задачах.

Затем управление развития цифровых технологий и инноваций МЧС представило программное обеспечение, разработанное для обеспечения применения современных технологий и методов в деятельности Международного поисково-спасательного отряда министерства. В программу включается информация о личном составе отряда, а также данные о медицинском осмотре и вакцинации его членов, система контроля сроков действия удостоверений личности и паспортов, сертификатов о прохождении обучения и другая информация.