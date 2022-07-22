В МЧС прошел тренинг для спасателей фото
20-22 июля 2022 года в учебном центре войск гражданской обороны МЧС прошел очередной тактико-специальный тренинг с участием личного состава Международного поисково-спасательного отряда министерства.
В ходе тренинга, организованного с целью повышения готовности Международной поисково-спасательной группы к прохождению классификации Международной поисково-спасательной консультативной группы (INSARAG) Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA), руководитель группы, заместитель начальника главного оперативного управления МЧС полковник Алескер Алиев рассказал участникам о важности учений, предстоящих целях и задачах.
Затем управление развития цифровых технологий и инноваций МЧС представило программное обеспечение, разработанное для обеспечения применения современных технологий и методов в деятельности Международного поисково-спасательного отряда министерства. В программу включается информация о личном составе отряда, а также данные о медицинском осмотре и вакцинации его членов, система контроля сроков действия удостоверений личности и паспортов, сертификатов о прохождении обучения и другая информация.
Затем началась практическая часть обучения. Тактико-специальная подготовка проводилась в 2 этапа. На первом этапе проводились мероприятия по подготовке Отряда к участию в гуманитарных операциях. Таким образом, члены отряда были проинформированы о сборе личного состава, обстановке и предстоящих задачах. При этом проводилось обучение персонала правилам техники безопасности, организации медицинской и других видов охраны.
На втором этапе обучения отработали процесс направления Международного поисково-спасательного отряда МЧС в страну, обратившуюся за помощью, проведение пограничных и таможенных процедур, оценку обстановки на месте, управление и взаимодействие, обмен информацией.
Задачи, поставленные в ходе тренингов, были успешно выполнены.
Также в рамках тренингов состоялась рабочая встреча с представителями TƏBİB. На встрече была сделана презентация о деятельности Отряда и планируемых мероприятиях в будущем. При этом дано разъяснение по поводу участия представителей ТƏBİB в составе медицинской бригады Международного поисково-спасательного отряда МИД.