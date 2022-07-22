В России могут закрыться 70% кинотеатров

Эксперты сервиса CloudPayments считают, что к осени в России могут прекратить работу до 70% кинотеатров, передают российские СМИ.

Отмечается, что российские проекты не способны вернуть массового зрителя в кинозалы, а спасти ситуацию могут только релизы западных картин, выпущенные путем бездоговорного управления правами.

Ранее аналитики отметили падение спроса на билеты в кинотеатры. Разница с ситуацией по отношению к прошлому году составила 34%. Главным фактором, повлиявшим на дефицит иностранного контента, стали западные санкции и отсутствие в прокате премьер крупных американских мейджеров.

Уже возникшее 70% средненедельное падение выручки российских кинотеатров подтвердил член ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов.