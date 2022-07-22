Достигнуть договоренности было крайне непросто, учитывая то, что две стороны, Украина и Россия, находятся в состоянии масштабной ожесточенной войны, и если бы не настойчивая работа турецкой стороны и лично президента Эрдогана, предложившего посредничество Турции в разрешении кризиса, традиционные страны-покупатели украинского зерна остались бы без него, что в некоторых случаях означало бы настоящую продовольственную катастрофу. Президент Турции лично присутствовал на подписании соглашения.

Накануне в Стамбуле было заключено соглашение, которое генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал самым главным событием за время своего пребывания на посту. Соглашение официально называется «Инициатива относительно безопасной транспортировки зерна и продуктов питания из украинских портов». Перспектива разблокирования более 20 миллионов тонн украинского зерна в тот же день привела к падению мировых цен на зерно на два процента, при том, что действие соглашения ожидается спустя пару недель.

Основными покупателями зерна из Украины, по данным за 2021 год, являются Египет (3,62 млн т), Индонезия (3,22), Бангладеш (2,3), Турция (1,19), Йемен (1,06), Филиппины (1,02), Марокко (0,88), Тунис (0,76), Ливия (0,76) и Эфиопия (0,68). Несложно заметить, что среди них немало стран весьма небогатых, для которых угроза голода в случае срыва поставок является предельно актуальной. Например, в Сомали 95% зерна приходит из Украины.

О том, насколько непросто было достигнуть соглашения, которое готовилось около месяца, свидетельствует то, что оно оформлено двумя документами: один подписала Украина с Турцией и ООН, а второй, отдельно, Россия. Руководители делегаций - министр инфраструктуры Украины Кубраков и министр обороны РФ Шойгу избежали тем самым необходимости жать друг другу руки.

Соглашение носит весьма осторожный, пилотный характер: украинские порты Одесса, Черноморск и Южный будут разблокированы на 120 дней, при этом в них работать будут только представители украинской стороны. Никакого разминирования портов не будет происходить, суда с зерном будут следовать по определенным фарватерам, никакого сопровождения их российскими военными кораблями происходить не будет. Больше того, никакие военные корабли, самолеты или беспилотники не будут иметь права приближаться к транспортным судам. Досмотр грузов при необходимости будет производиться инспекционной группой при вхождении судов в турецкие заливы.

Большое облегчение для стран, зависящих от украинских поставок, понятно. Украина получит возможность пополнять бюджет, несущий огромные потери от войны, валютными поступлениями. Турция утверждает себя в роли успешного переговорщика и посредника в международных делах глобальной важности. Что получает Россия? Остатки практически уничтоженной репутации вменяемого международного партнера и в условиях перехода в статус изгоя возможность утверждать, что у нее с Турцией особые отношения.