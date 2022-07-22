Акар о необходимости разминирования украинских портов

«Необходимости в полном разминировании украинских черноморских портов для начала работы по вывозу зерна нет». Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, достаточно просто создать безопасные коридоры для прохождения торговых кораблей.

«У нас сейчас нет необходимости в разминировании. Поскольку будет Совместный координационный центр, поскольку и российская, и украинская стороны находятся в одном месте, мы будем определять безопасный курс судов и проводить торговые корабли», - сказал он.

Как отметил министр, таким образом можно будет следить, чтобы корабли благополучно входили и выходили из украинских портов.

Акар обратил внимание, что в соглашениях не установлены сроки их действия. По его словам, они будут «сохраняться до тех пор, пока продолжается работа».